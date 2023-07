Reggio Emilia, raffica di rinnovi di contratti aziendali

Reggio Emilia, 29 luglio 2023 - Si allunga l’elenco delle aziende che rinnovano i loro contratti, con aumenti diffusi del salario e migliorie per i lavoratori. I sindacati annuncia i rinnovi contrattuali alla Mbm Eurotec di Brescello e alla Simol di Luzzara, con aumenti di salario per circa 400 dipendenti. Alla Mbm, 300 lavoratori, l’aumento mensile lordo è di 80 euro, con altro 100 euro in aggiunta dal contratto nazionale di categoria. Aumenta anche il premio di risultato fino a duemila euro l’anno. Alla Simol simile aumento del premio di risultato, con un anticipo di 700 euro. Il superminimo collettivo registra un incremento iniziale di 45 euro lordi, con ulteriori 25 euro di premio. Il buono pasto arriva a 7 euro al giorno, per un totale annuo di 1400 euro. Alla Rubiera Special Steel il premio di risultato previsto è di 4200 euro lordi l’anno, di cui 1800 come anticipo, incrementato di 1200 euro di premio consolidato e da maggiorazioni per i turni notturni. Alla Modula di Casalgrande l’aumento salariale è di 30 euro, arrivando a 90 euro mensili per la parte consolidata, con il premio di risultati che arriverà fino a 3750 euro l’anno. Prevista anche l’assunzione di sei lavoratori ora precari. E alla Sacmi Tech di Salvaterra l’accordo prevede un premio di risultato fino a 1700 euro l’anno e l’aumento a 8,25 euro del buono pasto. Mentre alla Udor di Rubiera il premio sarà di 2300 euro l’anno, con incremento della maggiorazione per il turno notturno dal 25% al 30%, la riduzione della quota mensa a carico dei lavoratori dal 25% al 20% e il rafforzamento della previdenza integrativa che vedrà la quota a carico impresa passare dal 2% prevista dal contratto nazionale al 2,5% concordata negli accordi di secondo livello.