Reggio Emilia, raffica di schianti con sette feriti

Reggio Emilia, 19 agosto 2025 - Raffica di incidenti sulle strade reggiane. Nella notte, verso le quattro, un’autovettura ha sbandato mentre percorreva l’ex Statale 63 in centro a Cadelbosco Sopra. La vettura si è schiantata contro un furgone che era in sosta al lato della carreggiata, danneggiando anche un palo della linea elettrica. Ferita una famiglia residente in paese, che tornava dalla Calabria. Per fortuna non si registrano conseguenze di rilievo per le tre persone che vi erano a bordo. Sul posto, oltre all’ambulanza, anche i vigili del fuoco e i carabinieri. In mattinata in via Lunga a Correggio un’auto Alfa Giulietta ha sbandato, finendo nell’adiacente canale. A bordo un 28enne del luogo, che ha sbandato forse per un colpo di sonno. Ne è uscito praticamente illeso, uscendo da solo dal veicolo. I vigili del fuoco hanno recuperato l’auto. Rilievi dei carabinieri. E ieri due coniugi di Castelnovo Monti, di 43 e 48 anni, sono rimasti seriamente feriti in uno schianto tra auto e moto avvenuto a Bellaguarda di Viadana, nel Mantovano. La donna è stata caricata a bordo dell’elicottero del 118 e trasportata in ospedale a Verona, mentre il marito, a bordo di un’ambulanza, è stato accompagnato al Poma di Mantova. Per loro diverse fratture ortopediche, ma non sembrano essere in pericolo di vita. E in via Pessina a Poviglio un ciclista ferito, per fortuna in modo non grave, dopo lo scontro con un’auto.