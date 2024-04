Reggio Emilia: far west nella notte, prova a rapinare una donna che fa benzina e poi tenta di dar fuoco al distributore

Reggio Emilia, 6 aprile 2024 – Ha tentato di rapinare una donna intenta a fare benzina e poi ha cercato di appiccare un incendio. Ma grazie all’intervento di un uomo, il malintenzionato è stato arrestato dalla polizia.

Un venerdì notte da far west al distributore Enercoop di via Inghilterra, a Reggio. Erano circa le 5 quando una 59enne si è fermata per fare benzina. All’improvviso, è stata colta d’assalto da un giovane che si è intrufolato nell’auto per cercare di rubarle qualcosa.

La donna ha chiesto aiuto ad un 28enne che era appena arrivato a bordo della sua vettura per fare rifornimento. Poco dopo il malvivente è sceso dall’auto della donna, scagliandosi contro di lei per strapparle la borsetta con violenza, ma l’intervento del ragazzo appena arrivato è stato provvidenziale: si è messo in mezzo per sventare la rapina e per consentire alla donna di fuggire.

Il rapinatore si è quindi scagliato contro di lui che nel frattempo però è riuscito a rifugiarsi nell’abitacolo e a chiamare la polizia. In evidente stato confusionale, il delinquente ha cercato di appiccare il fuoco, armeggiando con un accendino vicino al carburante gocciolante della pistola di erogazione. Ma fortunatamente non è riuscito nel suo intento per la poca quantità di benzina.

Poco dopo sono arrivate le Volanti che lo hanno bloccato e poi portato in questura per l’identificazione. Si tratta di un 23enne senza fissa dimora, originario della Costa d’Avorio, gravato da disturbi psichici. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di tentata rapina impropria e tentato incendio doloso, ipotesi confermate dalla visione delle telecamere di videosorveglianza dell’area di servizio.

Inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato e falsa attestazione di generalità.