Reggio Emilia, reagisce al furto e viene rapinato

Reggio Emilia, 2 febbraio 2025 – Sono entrati in piena notte in un negozio, consumando frutta senza però pagarla, arrivando pure ad impossessarsi del telefonino del gestore dell’esercizio commerciale. Il quale, quando si è accorto del furto, ha inseguito i quattro giovani – tre ragazzi e una ragazza – riuscendo a raggiungerli. Ma la loro reazione è stata violenza, colpendo il commerciante con pugni al volto, per poi fuggire in fretta. Verso l’una, la scorsa notte, è scattato l’allarme al 112, con la centrale operativa dei carabinieri che ha inviato in zona una pattuglia del Radiomobile, in centro a Reggio. E’ arrivato anche l’equipaggio di un’ambulanza per trasportare il commerciante ferito al vicino pronto soccorso del Santa Maria Nuova, per le medicazioni. Le ricerche in zona hanno dato esito negativo, ma si sta indagando – anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere della videosorveglianza – per poter identificare gli autori dell’aggressione violenta, che ha trasformato il furto in una rapina, a cui si aggiunge anche il reato di lesioni personali. Poco prima sempre in centro città, nella zona della stazione ferroviaria, i carabinieri erano intervenuti in piazzale Marconi dopo la segnalazione del ferimento di un cittadino di origine marocchina, che era rimasto ferito a un polpaccio da un’arma da taglio. Un episodio forse riconducibile a una lite, poi sfociata in violenza. Lo straniero è stato portato in ospedale, in pronto soccorso, per le medicazioni. Non risulta essere in pericolo di vita. In corso indagini per risalire all’autore del reato di lesioni aggravate.