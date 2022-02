Reggio Emilia, 12 febbraio 2022 – Nella zona della stazione ferroviaria, in centro a Reggio, è stato avvicinato da un uomo, a lui sconosciuto, che minacciandolo con un coltello lo ha rapinato del telefonino e del portafoglio con 300 euro in denaro. Era accaduto il 7 febbraio.

E ora i carabinieri hanno identificato il presunto responsabile della rapina, ovvero un trentenne nigeriano senza fissa dimora in Italia, accusato pure di ricettazione in quanto in possesso di due bancomat e carte di credito rubati a un sessantenne reggiano, nella zona del Campovolo cittadino.

A dare la svolta alle indagini è stato lo stesso uomo rapinato, il quale il giorno dopo ha notato, sempre in zona stazione, quello che ha riconosciuto come l’autore della rapina. Sono intervenuti subito i carabinieri, bloccando il nigeriano, trovato in possesso del bottino frutto di un altro furto. Lo straniero è stato riconosciuto dalla vittima e, dunque, denunciato anche per la rapina aggravata.