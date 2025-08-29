Reggio Emilia, rissa con spari in via Veneri

Reggio Emilia, 29 agosto 2025 - Si è temuto il peggio, ieri notte, per un violento diverbio avvenuto in via Veneri, a Reggio Emilia, con le telecamere della videosorveglianza collegate con la centrale operativa della polizia, che hanno mostrato due uomini fuggire e un inseguitore che sparava con una pistola. Alla fine, per fortuna, è risultata essere una pistola a salve, almeno in base al tipo di cartucce inesplose rinvenute sul posto e al fatto che nessuno degli inseguiti sia rimasto ferito. E’ accaduto verso l’1,30. Alcuni residenti nel quartiere hanno telefonato preoccupati al 113, segnalando la rissa, ma soprattutto i colpi di pistola. Due le pattuglie di polizia giunte sul posto. I protagonisti della vicenda si erano già allontanati, ma nelle vicinanze è stato rinvenuto e sequestrato un borsello a tracolla con all’interno un telefono cellulare e una cospicua somma di denaro suddivisa in banconote accartocciate di piccolo taglio. In breve tempo sono stati rintracciate i due soggetti visti scappare e inquadrati dalle telecamere. Si tratta di due cittadini di origine nordafricana, uno dei quali presentava una ferita lacero-contusa all’avambraccio, medicata in pronto soccorso. Sono state avviate indagini per identificare l’uomo “armato” e chiarire la vicenda.