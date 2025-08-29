Confronto senza acuti
Alessandro Caporaletti
Confronto senza acuti
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Bologna Europa LeagueAllerta meteoVittima scritte sessisteRisucchiato dall'elicaRistorante chiusoEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaReggio Emilia, rissa con spari in via Veneri
29 ago 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Reggio Emilia, rissa con spari in via Veneri

Reggio Emilia, rissa con spari in via Veneri

Sul posto rinvenute cartucce di una pistola a salve. Identificati due nordafricani

Indagini della polizia

Indagini della polizia

Reggio Emilia, 29 agosto 2025 - Si è temuto il peggio, ieri notte, per un violento diverbio avvenuto in via Veneri, a Reggio Emilia, con le telecamere della videosorveglianza collegate con la centrale operativa della polizia, che hanno mostrato due uomini fuggire e un inseguitore che sparava con una pistola. Alla fine, per fortuna, è risultata essere una pistola a salve, almeno in base al tipo di cartucce inesplose rinvenute sul posto e al fatto che nessuno degli inseguiti sia rimasto ferito. E’ accaduto verso l’1,30. Alcuni residenti nel quartiere hanno telefonato preoccupati al 113, segnalando la rissa, ma soprattutto i colpi di pistola. Due le pattuglie di polizia giunte sul posto. I protagonisti della vicenda si erano già allontanati, ma nelle vicinanze è stato rinvenuto e sequestrato un borsello a tracolla con all’interno un telefono cellulare e una cospicua somma di denaro suddivisa in banconote accartocciate di piccolo taglio. In breve tempo sono stati rintracciate i due soggetti visti scappare e inquadrati dalle telecamere. Si tratta di due cittadini di origine nordafricana, uno dei quali presentava una ferita lacero-contusa all’avambraccio, medicata in pronto soccorso. Sono state avviate indagini per identificare l’uomo “armato” e chiarire la vicenda. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata