Reggio Emilia, ruba a Seta e viene arrestato

Reggio Emilia, 12 dicembre 2023 – La scorsa notte gli agenti della Squadra volanti di Reggio è intervenuta nella sede della società Seta, in via del Chionso in città, dopo la segnalazione di una presunta intrusione nell’area ad opera di persona sconosciuta. Sul posto gli agenti hanno rinvenuto un giovane di 25 anni, extracomunitario clandestino in Italia, già noto alle forze dell’ordine e oltretutto gravato dal divieto di dimora a Reggio Emilia. Secondo quanto riferito dal personale addetto alla vigilanza, l’uomo era stato colto all’interno dell'area aziendale, dopo aver forzato la porta di ingresso degli uffici. Ma era costretto a desistere dai suoi intenti proprio per l’arrivo della pattuglia del 113. Al termine degli accertamenti, il 25enne è stato arrestato per il reato di furto aggravato e pure denunciato in stato di libertà per il furto di un minivan di proprietà di Seta, che era stato messo a segno il giorno precedente.