Reggio Emilia, rubato il fondo cassa alla stazione di servizio

Reggio Emilia (Reggio Emilia), 6 novembre 2023 – Si allunga l’elenco dei furti messi a segno o tentati in stazioni di servizio. Dopo i vari episodi accaduti nei giorni scorsi tra Reggio, la Bassa e la val d’Enza, la scorsa notte l’ennesimo blitz dei soliti ignoti si è verificato verso la mezzanotte in via Fratelli Cervi, a Pieve Modolena, in città, ai danni della stazione di servizio Metanauto. Sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile per i primi accertamenti. I ladri avevano forzato una porta per entrare nel box usato come ufficio, per poi rubare un fondo cassa in denaro contante per un valore di alcune centinaia di euro. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto. Nei giorni scorsi diversi furti sono avvenuti anche nella zona tra Reggiolo e Rio Saliceto, puntando sempre a stazioni di servizio e agli annessi bar.