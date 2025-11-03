Reggio Emilia, saldati tutti i crediti dei dipententi di Ferrarini

Reggio Emilia, 3 novembre 2025 - Il 30 ottobre Ferrarini spa ha ufficialmente comunicato ai sindacati di aver completato la procedura di pagamento integrale delle competenze arretrate relative ai crediti verso i dipendenti iscritti nello stato passivo del Concordato preventivo. La conferma arriva da Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil dopo aver partecipato all’incontro con l’azienda attraverso le rappresentanze sindacali ed i segretari di categoria. “Si tratta di una notizia estremamente importante per tutti i dipendenti di Ferrarini spa che dopo otto anni dall'apertura della procedura concordataria vedono finalmente soddisfatte le loro aspettative in una prospettiva di consolidamento e sviluppo della Ferrarini spa” è stato il commento dei segretari generali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil provinciale Daniele Donnarumma, Salvatore Coda ed Ennio Rovatti. “Nel corso dell' incontro – aggiungono i sindacati – l'azienda ha inoltre condiviso i dati positivi relativi al proprio andamento generale, sia in termini di fatturato sia in termini di volumi prodotti. E' stato anche confermato che a seguito degli investimenti sullo stabilimento di Lesignano de' Bagni, dedicato alla produzione di prosciutti crudi, il piano di investimenti proseguirà in vista della costruzione del nuovo sito produttivo nell' area ex Aia di Masone, prevista nel biennio 2027-2028”.