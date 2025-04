Reggio Emilia, salvato micio bloccato sui cavi

Reggio Emilia, 18 aprile 2025 - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando di via della Canalina, a Reggio, per mettere in salvo un gatto che era rimasto bloccato su alcuni cavi rasenti alla parete esterna di una abitazione. E’ accaduto stamattina in via Adua, nel quartiere cittadino di Santa Croce. Il micio era in evidente difficoltà. Alcuni passanti hanno notato la situazione e hanno chiesto l’intervento della squadra del 115. Con una scala è stato raggiunto il gatto, che non riusciva a muoversi da quella posizione, con il rischio di cadere al suolo da diversi metri. E’ stato portato al suolo sano e salvo. Negli ultimi giorni sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per soccorso animali, in particolare nella Bassa, dove sono frequenti i caprioli che restano bloccati nei canali di bonifica, in particolare quelli con le sponde in cemento, che non rendono facile la risalita degli ungulati che si recano ai corsi d’acqua per abbeverarsi.