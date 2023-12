Reggio Emilia, schiaffi e minacce con coltello in zona stazione

Reggio Emilia, 7 dicembre 2023 – Si è avvicinato a una donna, nella zona della stazione ferroviaria storica a Reggio Emilia, che passeggiava con un amico. Improvvisamente le ha sferrato uno schiaffo. E all’inevitabile intervento dell’amico, pure quest’ultimo è stato colpito allo stesso modo, con chiare minacce proferite con un coltello tra le mani. L’autore dell’aggressione, un trentenne abitante in città, è stato denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata e percosse ai danni di un uomo di 38 anni e di una donna 28enne. Il fatto è accaduto a fine novembre. Le vittime camminavano nei pressi della stazione quando sono stati avvicinati dal trentenne, da loro conosciuto. Quando la donna ha ricevuto lo schiaffo, l’amico è intervenuto per spiegare che quello non era certo il modo per risolvere i problemi. Ma ha ricevuto a sua volta una sberla, con tanto di minacce mostrando il coltello. Successivamente è stata presentata querela ai carabinieri, con le indagini che hanno portato alla denuncia del trentenne. Sempre in zona stazione è stato fermato un tunisino di 22 anni, che i carabinieri hanno trovato in possesso (non giustificato) di un coltello multiuso con varie lame. L’uomo, sprovvisto di documenti e domiciliato a Gualtieri, è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.