Reggio Emilia, "sciarpa tricolore" a neo funzionari di polizia

Reggio Emilia, 20 novembre 2023 – Il questore di Reggio Emilia, Giuseppe Maggese, ha consegnato la Sciarpa Tricolore a due neo-funzionari della Polizia di Stato del ruolo direttivo: il commissario della Polizia di Stato, Andrea Gianferrari, attualmente in forza alla Divisione Anticrimine della Questura, e il commissario Nicola Di Lernia, attualmente in forza alla sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia e negli anni scorsi comandante del distaccamento della Polstrada di Guastalla. La consegna si è svolta in Questura, in video-collegamento con la Scuola superiore di Polizia di Roma, dove era presente il capo della polizia, Vittorio Pisani. Dopo una lunga carriera all’interno della Polizia di Stato i due neo-funzionari hanno ricevuto la Sciarpa Tricolore, che simboleggia le delicate funzioni che vengono loro assegnate dalla legge a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma anche la solennità che essa conferisce alle attribuzioni esercitate al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini.