Reggio Emilia, scopre la bici rubata in vendita sul web

Reggio Emilia, 21 dicembre 2023 - Ha notato una bici in vendita su una piattaforma online, riconoscendo dalla foto proprio la bici che gli era stata rubata. Il fatto è stato segnalato alla polizia, con gli agenti della Squadra mobile di Reggio che hanno avviato gli accertamenti, risalendo a un giovane di 25 anni, denunciato per ricettazione e nei guai pure per il possesso di un etto di hashish. E’ accaduto la scorsa settimana. La bici era stata rubata alcun mesi fa. Gli agenti hanno contattato il venditore fissando un appuntamento per visionare la bici. Si è presentato il giovane, in possesso della bici del tutto simile a quella oggetto di furto. Il giovane è stato subito fermato e sottoposto alla perquisizione che ha permesso pure di rinvenire la droga. Il 25enne è stato denunciato per ricettazione e pure per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefanti. L’hashish è stato sequestrato mentre la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario. Di recente una simile operazione aveva permesso di recuperare un’altra bici rubata. E per fronteggiare il fenomeno dei furti è possibile installare un antifurto Gps che possa permettere il rintraccio della bicicletta. Può essere un ottimo strumento per porre immediato rimedio ad un furto.