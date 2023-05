Reggio Emilia senza bambini: in otto anni è crollato del 23% il numero dei piccoli 0-3 anni

Reggio Emilia, 7 maggio 2023 – Una provincia che avrà sempre meno bambini. "A Reggio - lancia l’allarme Filippo Ferrarini, capogruppo di Alleanza Civica - c’è il serio rischio che nel prossimo futuro manchi la base sociale". La situazione, anche in Emilia e nonostante almeno sul fronte dei servizi per l’infanzia (nidi e scuole) ci sia una buona risposta, si sta facendo drammatica per la denatalità e la frammentazione dei nuclei familiari (due terzi delle famiglie sono ormai composte solo da una o due persone).

Nidi e asili a Reggio Emilia: un punto di riferimento nel mondo

“La composizione demografica della città desta preoccupazione - afferma Ferrarini -. Se osserviamo i componenti delle 76mila famiglie che hanno una utenza domestica a Reggio, notiamo che più di un terzo è composto da famiglie mononucleari e addirittura il 67% è costituito al massimo da due componenti. Considerando il tasso di sostituzione della popolazione a 2,2 figli per donna, le famiglie con più di quattro componenti rappresentano solo il 5% del totale, e il numero medio dei componenti è pari a 2,1 persone per famiglia".

Alleanza Civica ha preso una serie di dati, utilizzandoli per dare una lettura del problema delle nascite: "Destano preoccupazione i dati di bilancio, da cui si osserva una diminuzione costante della popolazione tra gli 0-18 anni - prosegue Ferrarini -. In particolare nella fascia 0-10 c’è una diminuzione media di circa il 3,5% rispetto al 2020. Allo stesso tempo gli anziani sono aumentati dell’1%".

La stessa lettura di un dato che rappresenta un vanto per Reggio, con il suo servizio di scuole per l’infanzia, offre in realtà anche un segnale di questa crisi della natalità: "L’aumento del tasso di scolarizzazione vantato da parte di questa amministrazione nella fascia 0-6 è relativo al fatto che mancano sempre più bambini in città. Nella fascia 0-6 dal 2014 al 2022 i bambini residenti sono diminuiti in media del 25%, passando da 4.028 a 3.098 (per gli 0-3) e da 5.534 a 4.152 (per i 3-6), a fronte anche di un calo dei posti offerti, passati da 4.827 a 4.000 nella scuola dell’infanzia".

I segnali sono di un crollo che si sta facendo sempre più rapidi. I numeri del boom delle nascite degli anni Sessanta del secolo scorso sono ormai lontanissimi e il calo appare vertiginoso negli ultimi anni.

“Non dobbiamo dimenticare che a Reggio le scuole nella fascia 0-6 anni sono un punto di riferimento nel mondo, dovremmo quindi interrogarci su come attuare politiche familiari concrete a sostegno della natalità - conclude Ferrarini -. Il rischio altrimenti è venga a mancare la base sociale su cui si regge l’attività scolastica, nonché il tessuto sociale complessivo".