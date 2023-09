Reggio Emilia, si incastra in auto sotto il guard rail

Reggio Emilia, 18 settembre 2023 – Si è temuto il peggio, nel tardo pomeriggio, per un uomo alla guida di un’auto che è finita contro il guard rail centrale, sulla tangenziale di Reggio, nei pressi dell’uscita verso Correggio, in direzione Modena. Verso le 18 è scattato l’allarme ai soccorsi. Una Seat Leon era finita al centro del guard rail, incastrandosi tra le lamiere. Sono arrivati ambulanza, automedica e vigili del fuoco. La squadra del 115 ha estratto il conducente dall’abitacolo della vettura. Si tratta di un uomo di 38 anni, poi affidato alle cure del personale sanitario coordinato dal 118. Dopo le prime cure, l’automobilista è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per completare gli accertamenti clinici. Ha riportato vari traumi ma non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della polizia stradale reggiana per eseguire i rilievi e per regolare il traffico, piuttosto intenso all’ora di punta. Inevitabili i disagi alla viabilità.