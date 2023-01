Reggio Emilia, si perde con le ciaspole sul sentiero: ritrovato infreddolito e stremato

Reggio Emilia, 30 gennaio 2023 - Un uomo di 47 anni è stato ritrovato nella tarda serata di oggi sfinito e stremato lungo la strada forestale che da Case Cattalini conduce al rifugio Segheria, in prossimità della ferrata Penna di Civago. Questa mattina l’escursionista (residente a Massa) è partito con le ciaspole da Ligonchio (località Presa Alta) in direzione Civago (passando dal rifugio Battisti) ma non è giunto a destinazione perché colto dall'imbrunire.

Sono circa le 18.45 quando l'uomo, colto dal buio, affaticato e spaventato, ha contattato i soccorsi e sul posto è giunta una squadra del Soccorso Alpino Emilia-Romagna con gli sci d'alpinismo, assieme a due squadre dei vigili del fuoco (con una squadra da Castelnovo Monti e il personale Saf da Reggio).

I tecnici della squadra monte Cusna hanno raggiunto l'uomo, affamato e infreddolito, e lo hanno accompagnato a Case Civago dove era presente un'ambulanza della pubblica di Villa Minozzo ed è stato visitato dal medico del Saer.

L'intervento si è concluso circa alle 22. L'uomo ha rifiutato l'ospedalizzazione ed è stato accompagnato dai tecnici a Castelnovo Monti.