Reggio Emilia si prepara alla fiera di San Prospero

Reggio Emilia, 21 novembre 2023 -Reggio Emilia si prepara a vivere un periodo di festa. Un periodo lungo un mese e mezzo, tra un anno e l’altro: dal 24 novembre 2023 al 6 gennaio 2024, la città si trasforma in un accogliente palcoscenico a cielo aperto, con spettacoli, concerti, mercatini, laboratori, presepi e altre attrazioni. Si comincia con la festa di San Prospero, con una veglia in basilica alle 21 di giovedì 23 novembre. Il giorno dopo, ricorrenza del santo, sono in programma il concerto dei campanari reggiani alle 10,15, la Messa solenne alle 11 presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi con il Discorso alla città, alla presenza delle autorità cittadine. Alle 17.30, sempre in basilica, i secondi Vespri solenni e a seguire, alle 18, la Messa vespertina. Dalle ore 14.30 alle 17, visite alla torre di San Prospero e alla cappella del Tesoro. Con alcune novità, torna il mercato, in piazze e strade del centro storico: corso Garibaldi, via San Carlo e le piazze Fontanesi, Martiri del 7 Luglio, Vittoria, Prampolini, Roversi e San Prospero. Le associazioni di volontariato assieme alle scuole saranno rappresentate intorno alla fontana di piazza Martiri del 7 Luglio e lungo via San Carlo. Piazza Martiri del 7 Luglio e piazza della Vittoria ospiteranno anche i Grilli tricicli per i bambini. In piazza San Prospero, le associazioni dell’Appennino offriranno una vasta scelta di prodotti autunnali. ViaRomaViva allestirà un mercatino lungo via Roma e i portici di via Emilia San Pietro, l’Ati di Santo Stefano festeggerà il patrono con la collocazione dei banchi lungo la via Emilia, dalla porta a piazza Gioberti. In occasione di San Prospero saranno accese le luminarie natalizie e le installazioni collocate nelle piazze del centro storico. Poi i tanti eventi natalizi, che si aprono il 3 dicembre alle 16,30 con l’accensione del grande albero in piazza Prampolini.