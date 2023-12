Reggio Emilia, si ribalta fuori strada con l'auto rubata

Reggio Emilia, 12 dicembre 2023 - Soccorsi sanitari e vigili del fuoco chiamati all’intervento, nella tarda serata di ieri, verso le 23, per un incidente stradale segnalato in via del Partigiano, a Reggio Emilia. Alcuni passanti hanno infatti notato un’auto fuori strada. Immediata la mobilitazione dei soccorsi, soprattutto perché non era chiara la dinamica e neppure le condizioni delle persone coinvolte. Sul posto non è stato travato nessuno. Dalle indagini è poi emerso che la vettura sarebbe stata rubata poco prima. Forse il conducente ha perso il controllo in velocità, durante la fuga, finendo poi fuori strada. Sono intervenute anche le forze dell’ordine per poter effettuare gli accertamenti, anche di natura scientifica, in caso di presenza di impronte o altri elementi che possano essere utili alle indagini.