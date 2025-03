Reggio Emilia, sorpreso col crack aggredisce i carabinieri

Reggio Emilia, 7 marzo 2025 – Sono stati notati da una pattuglia dei carabinieri mentre in via IV Novembre, nella “zona rossa” vicino alla stazione ferroviaria di Reggio, in centro, stavano preparando una pipetta per il consumo di crack. Alla vista dei carabinieri uno dei due uomini si è immediatamente allontanato, mentre l'altro ha tentato di nascondere l'oggetto. Alla richiesta di fornire le proprie generalità e consegnare la pipetta, l'uomo, un cittadino di 47 anni di origine marocchina e domiciliato in città, si è rifiutato di collaborare. Improvvisamente, ha estratto dalla tasca un cacciavite appuntito e, urlando, ha minacciato i due carabinieri scagliandosi contro di loro. Ne è nata una violenta colluttazione che ha reso necessario l'utilizzo dello spray urticante da parte dei carabinieri per cercare di contenere la violenza dell’uomo. Nonostante ciò, il 47enne ha continuato ad opporsi alla resistenza, colpendo i carabinieri con calci e pugni anche quando i militari cercavano di condurlo sulla vettura di servizio per portarlo in caserma. I carabinieri, rimasti feriti, sono stati medicati al pronto soccorso ospedaliero per contusioni guaribili in tre giorni. Il 47enne èstato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, per essere messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sull’episodio interviene anche la segreteria provinciale del sindacato Sim Carabinieri, esprimendo “vicinanza e solidarietà” ai colleghi aggrediti e feriti nell’espletamento del servizio. “L’episodio avvenuto nella cosiddetta "zona rossa" di Reggio Emilia è di estrema gravità – dicono dal Sim – e rappresenta l’ennesima dimostrazione di quanto i nostri militari siano esposti a rischi elevati nell’ambito delle attività di controllo del territorio. Minacciare e aggredire chi quotidianamente garantisce sicurezza ai cittadini è un atto inaccettabile, che va condannato con fermezza. . È necessario che la politica faccia la sua parte, prevedendo una revisione delle norme esistenti in termini più severi, così da garantire maggiore tutela agli operatori della sicurezza. Il Sim Carabinieri continuerà a farsi portavoce delle istanze del personale, affinché vengano adottate misure concrete a tutela di chi ogni giorno, con sacrificio e dedizione, è impegnato nella difesa della legalità e della sicurezza pubblica”.