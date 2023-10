Reggio Emilia, straniero clandestino lavorava nel cantiere

Val d’Enza (Reggio Emilia), 21 ottobre 2023 – I carabinieri del nucleo tutela del lavoro con i colleghi della “territoriale” hanno eseguito nei giorni scorsi un accurato controllo per il contrasto al lavoro “sommerso” e per la tutela della sicurezza. Nel mirino quattro imprese attive nel settore dell’edilizia, in val d’Enza. Diverse le irregolarità riscontrate, tra cui la presenza di due lavoratori stranieri di origine extracomunitaria, di cui uno risultato clandestino in Italia, senza alcun contratto, il quale è stato colpito da un provvedimento di espulsione. Complessivamente, per le irregolarità riscontrate, sono state elevate sanzioni per una somma totale di 15 mila euro, con l’aggiunta di una denuncia a piede libero per due persone. Si tratta di controlli che si punta a intensificare, anche alla luce dei recenti infortuni accaduti nel Reggiano sui luoghi di lavoro, alcuni anche molto gravi.