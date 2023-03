Reggio Emilia, telecamere anti-bulli vicino alla scuola elementare

Il primo cittadino Giuseppe Daviddi

Reggio Emilia, 25 marzo 2023 – Lunedì a Casalgrande inizierà il cantiere per l’installazione di nove telecamere nella zona della scuola primaria in via Cavour. Il Comune di Casalgrande e la Prefettura di Reggio lo scorso settembre avevano siglato un protocollo d’intesa. L’obiettivo, attraverso il sistema di videosorveglianza delle aree limitrofe alla scuola elementare, è di prevenire episodi di bullismo, furti, vandalismi, scambio di sostanze stupefacenti e altri problemi. "L’intervento – spiega il sindaco Giuseppe Daviddi – è finanziato da un progetto del Ministero dell’Interno per garantire una maggiore sicurezza nella zona della scuola. Un luogo dove stazionano persone e le telecamere sono dunque utili come deterrente per evitare reati. Sono contento perché i fondi riconosciuti sono necessari per avviare un’importante operazione per un costo complessivo di quasi 15mila euro". Le aree da ‘controllare’ sono il parcheggio auto accessibile da via Gramsci e il pedonale che collega via Gramsci a via Cavour e porta all’ingresso principale della scuola. L’area sottoposta a videosorveglianza è, al di fuori degli orari di ingresso-uscita degli alunni, sede di ritrovo spesso oggetto di fenomeni vandalici e incuria che favoriscono illeciti comportamenti. Le telecamere saranno installate nelle prossime settimane. I lavori saranno conclusi tra aprile e maggio....