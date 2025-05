Reggio Emilia, tenta furto in negozio ma viene denunciato

Reggio Emilia, 10 maggio 2025 - Gli agenti della Squadra volanti della Questura sono intervenuti nella tarda serata di giovedì nei pressi di un esercizio commerciale in via Manara, a Reggio, per la segnalazione di allarme per un possibile furto in atto. I poliziotti, giunti con il responsabile del negozio, hanno verificato l’intrusione, ma nulla sembrava essere stato rubato. Dalle immagini della videosorveglianza si è poi ricostruito l’accaduto: un uomo si era nascosto tra le auto in sosta, poi con un attrezzo ha cercato di forzare la porta d’ingresso, ma quando si è aperta è scattato l’allarme, facendo fuggire l’intruso. Grazie alle immagini delle telecamere, gli agenti hanno individuato l’uomo in zona, in via Matteotti, diretto verso il centro cittadino. Si tratta di un uomo di 27 anni, italiano, già noto alle forze dell’ordine, che era in possesso di una bici – di dubbia provenienza – con un pneumatico forato. E’ stato portato in Questura e denunciato per furto aggravato e ricettazione.