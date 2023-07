Reggio Emilia, tenta l'espatrio dopo l'accoltellamento

Reggio Emilia, 18 luglio 2023 – E’ stato arrestato a Ventimiglia, a 150 metri dal confine francese, un 21enne egiziano accusato di tentato omicidio per aver accoltellato un 19enne connazionale a Reggio Emilia. L’episodio si era verificato lo scorso 9 luglio. La squadra mobile della polizia reggiana, grazie alla collaborazione dei colleghi della questura di Imperia, lo ha bloccato nel fine settimana a bordo di un'auto guidata da un complice (deferito poi per favoreggiamento personale) mentre tentava la fuga in Francia. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'accoltellamento sarebbe avvenuto per una lite riconducibile a questioni di convivenza nel loro appartamento a Scandiano. La vittima si era presentata da sola direttamente al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Una volta arrivato, era collassato a terra in un lago di sangue, perdendo conoscenza. L'aggressore era scappato a Milano dove, secondo gli investigatori, aveva trovato ospitalità da parenti e connazionali. Qui aveva progettato la fuga all'estero, scongiurata dalle forze dell'ordine che lo hanno identificato. In mattinata è comparso in tribunale ad Imperia davanti al gip, che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere. Ora il 21enne si trova detenuto nel carcere di Sanremo.