Reggio Emilia, tenta truffa con il sistema del falso affitto

Reggio Emilia, 22 agosto 2023 - Attività per prevenzione e contrasto delle truffe, grazie all’opera della polizia di Stato. Ieri mattina personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia è intervenuto in via Mari, in città, a seguito di una segnalazione da parte di una coppia di ragazzi, i quali riferivano di aver pagato 250 euro come canone d’affitto per la stanza di un appartamento ad un uomo spacciatosi per il proprietario dell’alloggio. E’ stato trovato l’accordo per la stanza, a 350 euro per un mese, pagando un anticipo di 250 euro. Ma il 69enne ha riferito di non avere il Pos funzionante e che entro una settimana avrebbe consegnato la ricevuta del versamento in contanti. I due inquilini, dopo aver alloggiato per una sola notte all’interno dell’appartamento, non riuscivano più ad accedervi a causa della sostituzione della serratura della porta d’ingresso e, dopo aver contattato il proprietario, l’uomo si rifiutava di aprirgli invitandoli ad allontanarsi per sempre dall’abitazione. Sul posto è stata chiamata la polizia, scoprendo che l’uomo, con precedenti per truffa, non risultava essere il proprietario dell’immobile ma di essere alloggiato all’interno dello stesso, senza un regolare contratto d’affitto, tentando di subaffittare una stanza dell’immobile all’insaputa del legittimo proprietario. Una volta conclusi tutti gli accertamenti di rito, e restituita la somma di denaro alla giovane coppia, il 69enne è stato denunciato a piede libero per il reato di tentata truffa.