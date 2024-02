Reggio Emilia, traffico chiuso per l'esondazione del Quaresimo

Reggio Emilia, 27 febbraio 2024 - Disagi al traffico, anche in alcune zone di Reggio Emilia e zone limitrofe, nelle prime ore del mattino a causa dell’esondazione del torrente Quaresimo. L’esondazione è avvenuta all’altezza del civico 1 della Provinciale 72, in via Ghiardo, fra Cavriago e la città capoluogo. Si tratta di una zona prevalentemente di campagna, senza alcuna presenza di abitazioni o aziende. Il tratto stradale interessato dall’esondazione è stato chiuso al traffico, con intervento del personale della Provincia, per disporre segnaletica e deviazioni su percorsi alternativi. Sul posto anche i carabinieri di Bibbiano e Cavriago.