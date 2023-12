Reggio Emilia, tre feriti gravi in una rissa a Santa Croce

Reggio Emilia, 25 dicembre 2023 - E’ iniziato un con grave episodio di violenza il Natale reggiano. Verso le 5,30 è scattato l’allarme ai soccorsi. Allarme arrivato da via Bligny, nel quartiere di Santa Croce, a Reggio Emilia, dove era stata segnalata una rissa con diversi feriti ancora sul posto. Sono intervenute le forze dell’ordine con un massiccio dispiegamento di forze in soccorsi sanitari, con diverse ambulanze dalla città e pure dalla vicina Bagnolo, oltre al personale di automedica e autoinfermieristica. Uno ad uno, i feriti sono stati valutati dal personale medico per poi essere trasportati d’urgenza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova. I primi a essere portati via sono stati i feriti più gravi. Almeno tre di loro sono stati valutati da “codice rosso”, con lesioni preoccupanti. Altri due sono stati invece portati in ospedale in condizioni di media gravità. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per poter chiarire la dinamica di quanto accaduto. Un episodio che evidenzia le criticità da tempo note in quella zona della città e che arriva proprio nel giorno che dovrebbe essere dedicato alla pace e alla fratellanza. Notizia in aggiornamento