Reggio Emilia, tre feriti nello schianto a Villa Sesso

Reggio Emilia, 27 marzo 2025 - Schianto fra quattro veicoli, nel tardo pomeriggio, in orario di punta, in via dei Gonzaga, tratto dell’ex Statale 63 in località Villa Sesso, alla prima periferia di Reggio. Sei le persone coinvolte, tre delle quali sono state trasportare al pronto soccorso del Santa Maria Nuova per le medicazioni. Nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita. Sul posto il soccorso con ambulanze per il trasporto dei feriti in ospedale. Sono stati medicati, per traumi vari, tre uomini di 41, 45 e 53 anni di età. Fisicamente illesi – con la possibilità di una visita medica successiva, in caso di necessità – per una donna di 54 anni, un ragazzo di 25 anni e un uomo 52enne. Sono stati mobilitati i carabinieri per i rilievi tecnici necessari per stabilire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Evidenti i disagi al traffico nell’orario di punta, su un’arteria viaria di primaria importanza nel collegamento tra la città capoluogo e la zona della Bassa.