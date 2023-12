Reggio Emilia, trovato con l'hashish ai Chiostri di San Pietro

Reggio Emilia, 16 dicembre 2023 - Gli agenti della squadra volanti di Reggio, l’altro pomeriggio sono intervenuti ai Chiostri di San Pietro, in centro città, dopo la segnalazione di una possibile attività di spaccio. Sul posto è stato notato un uomo che, alla vista dei poliziotti, ha fatto cadere degli oggetti, per poi allontanarsi. Ma è stato subito fermato. Gli oggetti abbandonati sono risultati essere involucri contenenti circa 36 grammi di hashish. L’uomo, un italiano di 45 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e materiale utile a confezionare delle dosi, oltre a un coltello a farfalla di cui non è riuscito a fornire giustificazioni. E’ stato denunciato per spaccio di droga e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Droga e coltello sono stati sequestrati.