Reggio Emilia, trovato in possesso di droga, soldi e anfetamina

Reggio Emilia, 19 gennaio 2024 - Un uomo quarantenne è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante di Reggio per detenzione di sostanze stupefacenti. Individuato in piazzale del Deportato, alla vista degli agenti, uno straniero di origine nigeriana è scappato verso viale Umberto I, per poi essere fermato in via Pariati. Nel marsupio aveva sei bustine di cellophane trasparenti contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di poco più di 11 grammi, un involucro di plastica termosaldato sempre con marijuana per un peso complessivo di circa 25 grammi, oltre a varie banconote di piccolo taglio per un valore di 420 euro. E’ seguita la perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione, un sacchetto di plastica termosaldato con 25 grammi di anfetamina, cinque involucri in plastica con altri sette grammi di anfetamina, oltre a materiale vario utile per confezionare dosi di droga. Il materiale era nascosto sotto un pensile della cucina. A quel punto è scattato l’arresto del quarantenne africano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio mentre la droga è stata subito sequestrata. Lo straniero è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.