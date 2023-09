Reggio Emilia, ubriaco, molesto e violento al "mercato coperto"

Reggio Emilia, 22 settembre 2023 – In stato di ebbrezza alcolica stava arrecando disturbi a clienti e personale del mercato coperto, in via Emilia San Pietro, in centro a Reggio, fino ad aggredire con calci e pugni l’addetto alla sicurezza intervenuto per calmarlo. E pure quando sono arrivati i carabinieri, un nordafricano di 32 anni non si è affatto tranquillizzato, aggredendo pure i militari con spintoni e sbracciate, fino a farli cadere a terra e provocando loro ferite guaribili entro una decina di giorni. E’ arrivata pure una pattuglia della polizia come rinforzo. E lo straniero è stato fermato e portato in caserma, dove è stato dichiarato in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì. Al mercato coperto era stata segnalata la presenza di un magrebino in stato di alterazione psicofisica, che disturbava le persone presenti. Alla fine l’uomo è stato fermato e arrestato, per essere messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.