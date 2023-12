Reggio Emilia, una economia sociale per le "periferie"

Reggio Emilia, 4 dicembre 2023 – “Rione sanità: l’economia produce impatto sociale?” è il titolo dell’incontro, a ingresso gratuito e aperto al pubblico, che si terrà martedì 5 dicembre alle 19 al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia (via Emilia San Pietro, 44/c). Viene proposto un confronto con Laura de Pasquale e Serena Napoletano della Cooperativa La Paranza di Napoli, realtà nata nel 2006 per creare lavoro attraverso la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale del Rione Sanità, uno dei quartieri di Napoli in cui è più evidente la convivenza tra grandi differenze socio-culturali ed enormi risorse. Proprio da queste differenze ha avviato un cammino di auto-sviluppo per dare un respiro internazionale a una zona che dal 1810 vive la condizione di “periferia del centro storico”. Nel 2006 la cooperativa era composta da cinque volontari ed accoglieva 6.000 visitatori. Oggi ai 13 soci si sono aggiunti 37 dipendenti e tanti volontari. Nel 2022 sono stati accolti 207.000 visitatori. Queste attività hanno permesso lo sviluppo di una economia sociale che ha creato una rete di piccole cooperative e artigiani. Negli oltre 15 anni di attività, grazie a donazioni private, 13.000 mq di affreschi, mosaici e luoghi d’arte hanno ritrovato la luce.