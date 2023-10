Reggio Emilia, violenza all'inaugurazione di un ristorante

Reggio Emilia, 25 ottobre 2023 – All’inaugurazione di un ristorante, sull’appennino reggiano, si è scatenata una discussione che in breve tempo è sfociata in violenza. Un trentenne residente nel Reggiano è stato denunciato dai carabinieri di Vezzano per lesioni personali, per aver strattonato un altro uomo, poi scagliato contro una parete, riportando traumi guaribili in un mese. Era accaduto la scorsa estate. All’inaugurazione si trovavano indagato e vittima. Per futili motivi, pare per alcune parole fraintese, si era verificata la lite, con un uomo di 38 anni spinto contro una parete battendo la testa, tanto da perdere i sensi. Un terzo uomo era intervenuto per evitare che l’aggressore potesse infierire sulla vittima. L’aggredito aveva poi sporto denuncia dai carabinieri, i quali sono riusciti a identificare il trentenne, a sua volta segnalato alla magistratura per le lesioni provocare alla vittima.