Reggio Emilia, violenza sessuale in un parcheggio

Reggio Emilia, 26 novembre 2023 – E’ stata aggredita non appena è salita sulla sua autovettura, in sosta nel parcheggio di un supermercato di Reggio Emilia. E’ accaduto verso le 18,30 di due settimane fa. La donna si è vista avvicinare da un uomo, il quale ha improvvisamente aperto lo sportello dell’auto, è entrato tentato di baciare la vittima, toccandole il seno per poi tentare di portarla sui sedili posteriori per consumare un atto sessuale. La reazione è stata decisa, con la donna che è riuscita a divincolarsi e a fuggire in auto, evitando che l’uomo potesse mettere in atto i suoi propositi. La vicenda è stata segnalata ai carabinieri della caserma di corso Cairoli, i quali hanno visionato le immagini della videosorveglianza del parcheggio, identificando il presunto autore della aggressione e della violenza. E’ indagato un uomo di 55 anni per violenza sessuale. E’ stato dichiarato in arresto, per ora con la concessione dei domiciliari. Il provvedimento è stato trasmesso ai carabinieri della caserma cittadina, i quali hanno poi raggiunto il diretto interessato per le operazioni di notifica. Si sta indagando per verificare eventuali altri simili gesti dello stesso individuo.