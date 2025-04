Reggio festeggia i cinquant’anni di amicizia con il Mozambico

Cinquant’anni fa, il 2 luglio 1975, Reggio firmava il patto di amicizia con Pemba, in Mozambico, pochi giorni dopo la proclamazione dell’indipendenza del Paese africano. Oggi, per celebrare questo importante anniversario, prende il via ’Noi con voi. Ieri, oggi e domani’, un ricco calendario di iniziative culturali, conferenze e spettacoli promosso dal Comune e dalla Fondazione E35, in collaborazione con Istoreco, Centro teatrale Mamimò e Spazio Gerra.

Il programma si aprirà il 3 maggio e proseguirà per tutto il 2025. Tra gli eventi più attesi, due conferenze internazionali sulla cooperazione territoriale e sulle relazioni esterne dell’Unione Europea, che vedranno la partecipazione di oltre 100 policy makers provenienti da 40 città europee ed extraeuropee, insieme a rappresentanti istituzionali del Mozambico. A dimostrazione della grande intesa fra le due realtà, lunedì 5 maggio si terrà la consegna della cittadinanza onoraria reggiana a Samora Jr Machel (Samito), figlio del primo presidente del Mozambico che ha frequentato le scuole reggiane. Il giorno successivo, il 6 maggio, spazio invece all’evento ’MaisPemba’, legato al progetto europeo che ha visto Reggio impegnata a fianco della città di Pemba su temi come educazione ambientale, gestione dei rifiuti, rigenerazione urbana e formazione professionale.

Alla presentazione degli eventi, svoltasi ieri in Municipio, il sindaco Marco Massari ha ricordato come l’amicizia tra la città e il Mozambico sia nata "dalla volontà di sostenere i popoli che lottavano per la libertà, ispirandosi ai valori di pace, uguaglianza e solidarietà della nostra città". Ma accanto al Comune, anche le realtà culturali cittadine saranno protagoniste. Fabio Banfo, del Centro teatrale Mamimò, ha illustrato lo spettacolo ’Noi con voi. Poesia di protesta’, che racconta la nascita di questa storica amicizia. Importante anche il contributo di Spazio Gerra – rappresentato ieri da Stefania Carretti – che ospiterà diversi eventi che spiegano il legame tra Reggio e il Mozambico, così come quello di Istoreco nelle ricostruzioni delle vicende, come ricordato dal vicepresidente Giorgio Paterlini. Il calendario completo, spiegato dalla presidente della fondazione E35 Alessia Ciarrocchi, sarà disponibile sul sito del Comune.