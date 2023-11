Reggio Film Festival: ’Dog Apartment’ miglior cortometraggio

La giuria del Reggio Film Festival 2023 - composta dal drammaturgo, sceneggiatore e regista Emanuele Aldrovandi, dalla direttrice, illustratrice e giornalista Giulietta Fara e dalla regista, scrittrice e sceneggiatrice Cinzia Bomoll - ha assegnato il Premio al miglior cortometraggio a "Dog Apartment" di Priit Tender "Per come il film riesce a raccontare la solitudine di un singolo e di un intero paese". "Non finisce qui - ha detto Alessandro Scillitani, direttore artistico del Reggio Film Festival - Domenica 26 novembre, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 2023, al Centro Internazionale Loris Malaguzzi presenteremo cortometraggi d’autore della sezione Family".

Tutti gli altri riconoscimenti su www.reggiofilmfestival.it