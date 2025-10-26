Reggio Film Festival è... proibito. Ospiti di alto livello: Garrone e Manara

Cos’è il "Proibito", tema del Reggio Film Festival 2025? È la censura imposta dai regimi, ma anche "la soglia che ci separa da ciò che potremmo diventare. Ci attrae, ci spaventa e ci definisce".

Così il direttore artistico Alessandro Scillitani presenta un’edizione, la 24ªesima, che nasce dalla volontà di stimolare riflessioni aperte e plurali su un argomento attuale e complesso, che saranno sviluppate da martedì al 16 novembre con proiezioni e incontri insieme a ospiti di caratura internazionale come il regista superstar Matteo Garrone e il maestro dell’erotismo a fumetti Milo Manara. "È una chiave di lettura del nostro tempo, segnato da conflitti, restrizioni, difficoltà di espressione e spazi pubblici sempre più limitati, anche alle manifestazioni pacifiste - spiega Scillitani -. Il Festival invita a interrogarsi su ciò che è giustamente vietato e su ciò che, invece, viene ingiustamente censurato".

Il "proibito" diventa così il simbolo del confine tra tutela e limitazione, tra regola e repressione della libertà individuale, creativa e di parola.

In concorso il meglio dei ben 2300 cortometraggi inviati da cineasti e videomaker da tutto il mondo, dalla Cina ai Paesi Ue, dal Giappone alla Palestina; grazie alle nuove tecnologie digitali il livello è altissimo, e ci saranno anteprime assolute come lo stregonesco "Tutta colpa dei Beatles" (mercoledì 29).

Accanto alla sezione principale come sempre ci saranno "Family", dedicata ai corti di animazione per bambini, e "Spazio Libero", non vincolata. Gli eventi esploreranno il tema da molte prospettive, anche simboliche: il "proibito" come raccontare verità scomode, come accadeva alle riviste di controcultura Frigidaire e Il Male (con Vincenzo Sparagna, l’11/11) che con ironia sfidavano i tabù, o la sfida cultural-politica assoluta di Pier Paolo Pasolini, che sarà analizzata insieme al critico Roberto Chiesi, responsabile del Centro Studi- Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna (16/11).

Ma anche i retroscena dell’industria alimentare della carne (10/11) esplorati dalla giornalista Giulia Innocenzi (Report, Servizio Pubblico, Annozero) fino a Garrone (12/11), che con "Io Capitano" ha raccontato l’assurdità della proibizione di raggiungere un luogo perché si è in fuga o in cerca di un futuro migliore.

Il Reggio Film Festival sarà multipolare con il ricchissimo programma di eventi e proiezioni dislocati in varie location, che spaziano dal Teatro San Prospero al Centro Malaguzzi, dagli Orti Spallanzani alla SD Factory di via Brigata Reggio. Metà del programma sarà ospitato, per il secondo anno, a Cavriago. "Intendiamo fare cultura tenendo insieme cinema e arte, due linguaggi per noi fondamentali e strategici - sottolinea la sindaca Francesca Bedogni - Cavriago ha da sempre un legame molto forte con il cinema: la storia del nostro Novecento è nota e continua ancora oggi, con la stessa passione e la stessa tenacia. Continuiamo ad essere un po’ formiche: ostinate nel coltivare questa forma di cultura e arte".

Un contributo decisivo a questo progetto e al Festival lo offre il Centro Multiplo diretto da Nicolò Fantini, che recentemente ha accolto nello staff Nicola Bassano, già responsabile dell’Archivio Fellini della Cineteca di Rimini: "Costruiamo comunità attraverso la cultura. Il Multiplo non cala dall’alto la cultura, ma la rende accessibile a tutti". Vincenzo Delmonte, cuore pulsante del Novecento, ha espresso forte preoccupazione per i tagli al cinema, storicamente tra i pilastri del sistema culturale italiano: "Il cinema è una filiera ma se non ci saranno le sale sul territorio dove vivere l’esperienza collettiva della proiezione, tutto si ridurrà a guardare un film sul cellulare". Il Novecento sta cercando di intercettare finanziamenti per aprire una terza sala.