Reggio Film Festival, la protesta: "Poca attenzione dal Comune. Pronti a trasferirci a Cavriago"

Dopo 24 edizioni, la prospettiva per il Reggio Film Festival è incerta. "Preferisco parlare di delusione. Sono amareggiato nel constatare che una manifestazione costruita con tanta passione, desiderio e amore per il territorio debba ogni anno affrontare grandi difficoltà per farsi davvero riconoscere e apprezzare dall’amministrazione comunale". Esordisce così Alessandro Scillitani, regista e direttore artistico del Festival, manifestazione che da quasi un quarto di secolo offre ai reggiani in modo gratuito proiezioni di cortometraggi di qualità provenienti da registi e film maker di tutto il mondo, con una sezione ‘family’ di cartoni animati che coinvolge scuole d’infanzia e nidi della città. Quest’anno sono arrivate 2.300 pellicole sul tema del ‘Proibito’, e tra gli ospiti ci saranno il pluripremiato regista Matteo Garrone, il mitico fumettista Milo Manara, la giornalista d’inchiesta Giulia Innocenzi e Roberto Chiesi, responsabile del ‘Centro Studi - Archivio Pasolini’ della Cineteca di Bologna. Gli incontri coi big si terranno però a Cavriago, così come è stato per la presentazione-lancio del Festival.

Il Comune forse non recepisce il valore della kermesse? "In linea di principio – prosegue Scillitani – ci sono stati momenti di rispetto e di volontà di collaborazione, ma in modo molto alterno. Il paradosso è che il Festival nasce proprio per dialogare con il territorio e con le sue realtà pubbliche e sociali: lavoriamo in rete, affrontiamo temi civili, culturali e ambientali. Eppure, la configurazione politica attuale della città sembra non contemplare questo tipo di dialogo. C’è come un muro, un atteggiamento di chiusura che non riguarda solo noi, ma un modo più generale di gestire la cultura. Un politico può e deve dare la propria impronta, ma con rispetto dei contenuti e delle risorse già esistenti. Occorre guardare a cosa la città offre, a ciò che ha prodotto nel tempo, e dare linfa a queste esperienze invece di cambiarle per principio astratto. Significa rispettare la propria comunità".

Scillitani sottolinea le collaborazioni positive del Rff nate dal basso: "Per fortuna esistono reti territoriali e relazioni belle e concrete: con le scuole, con Fondazione E35, Mondinsieme, la stessa Officina Educativa che è il Comune. Sono esempi virtuosi di coprogettazione vera, che nascono da relazioni umane e non da burocrazie". Ma oggi "il sostegno non c’è, le risorse mancano, e diventa inevitabile chiedersi se abbia ancora senso restare a Reggio. A Cavriago, ad esempio, ho trovato interlocutori pronti al dialogo; ci sono entusiasmo e apertura per costruire progetti nuovi. In città, invece, la sensazione è che la manifestazione non sia più gradita a chi rappresenta la città. Non è valorizzata, e con grande rammarico penso che forse sia arrivato il momento di spostare altrove il baricentro del festival. Mi piacerebbe che questo tipo di denuncia non arrivasse come voce isolata".

Molti parlano di "paralisi culturale" nonostante l’assessore Marco Mietto abbia accanto il ‘super consulente’ Piergiorgio Paterlini. Risultato? Il bandone sulla cultura è stato cancellato. Sul piano istituzionale il giudizio di Scillitani è severo: "Negli ultimi mesi la gestione culturale è diventata spenta. Chi è arrivato non ha costruito, sta solo demolendo. Il Bando comunale per la concessione di finanziamenti è stato cancellato, e la situazione è peggiorata; in sostituzione è stato introdotto un sistema di co-progettazione che svilisce, non valorizza i progetti. Non c’è confronto, e i contributi sono ormai simbolici: non permettono di fare nulla". Con l’eliminazione del ‘Bandone’, Mietto ha voluto un percorso di co-progettazione che convoglia in un’unica piattaforma 36 associazioni di ogni ambito, tra cui il Comune spartisce equamente 100mila euro all’anno.