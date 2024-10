Reggio Film Festival nel segno di Liliana Cavani

La regista Liliana Cavani sarà premiata durate la cerimonia di apertura di Reggio Film Festival, che si terrà in città (al Teatro San Prospero) e a Cavriago (multisala 900) dal 4 al 10 novembre. Lunedì 4 infatti, un incontro d’eccezione dà il via all’edizione numero 23 del festival cinematografico dedicato ai cortometraggi, con la regista Liliana Cavani (alle 21 alla Multisala 900 di Cavriago), che sarà poi presente in altri momenti della manifestazione. A Liliana Cavani (foto) verrà assegnata la Targa Zavattini, per poi assistere in sala al suo ultimo film: "L’ordine del tempo". Reggio Film Festival 24 avrà come tema e titolo "Errori", con la consueta direzione artistica di Alessandro Scillitani. "Il tema dell’errore, dal punto di vista artistico, è molto interessante per le tante accezioni con cui può essere trattato - ha detto Alessandro Scillitani. - Dai cocktail sbagliati alle divise di altri colori, si parlerà di errori umani, di intelligenza artificiale, di tradimenti, di dati perduti e di donne che si vestono da uomini per sfuggire a leggi sbagliate. Tutto verrà raccontato dai cortometraggi, ma anche dalle tante iniziative che popoleranno questo festival". Tra gli appuntamenti in programma – martedì 5 novembre alle 21, alla Multisala 900 di Cavriago - la sociolinguista Vera Gheno dialogherà con la storica e ricercatrice indipendente Vanessa Roghi: di cui è in uscita il nuovo saggio "La parola femminista. Una storia personale e politica". Fitto il fitto calendario di proiezioni di cortometraggi internazionali in concorso, che da sempre costituiscono il vero cuore del Reggio Film Festival. In programma oltre 100 opere, selezionate tra le circa 2000 ricevute da moltissimi Paesi tra cui Armenia, Iran, Russia, Israele, Palestina, Portogallo, Cina, Svizzera, Malesia, Francia, Slovacchia, Usa, Bielorussia, Germania, Svezia, Svizzera, Singapore, Indonesia, Emirati Arabi Uniti e Kyrgyzstan. "Anche quest’anno sarà presente la sezione Family per i corti dedicati a bambini e famiglie e tornerà la sezione Spazio Libero, perché i gli appassionati di cinema possano esprimere al meglio la propria creatività".

Stella Bonfrisco