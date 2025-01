Reggio-Guastalla, a piedi i pendolari di quattro stazioni

Da domani entrano in vigore i nuovi orari delle corse della linea ferroviaria Reggio-Guastalla, che interessa anche i territori di Bagnolo e Novellara. Gran parte delle corse prevede la soppressione delle fermate nelle stazioni di San Giacomo, San Giovanni, Pieve Rossa e Pratofontana. Un sistema – a detta di Fer – per poter risolvere il problema dei ritardi di numerose corse, di fronte alla necessità di mettere in atto un apposito "sistema di sicurezza". Ma restano molti dubbi e polemiche sul provvedimento, che suscita perplessità non sono tra i cittadini ma anche tra le istituzioni pubbliche, con autorità locali a chiedere provvedimenti differenti dalla soppressione di fermate per garantire un servizio migliore di quello che oggi viene offerto agli utenti. C’è chi si chiede perchè togliere una fermata come quella di San Giacomo, a servizio dell’ampia zona industriale guastallese. O Pieve Rossa, che serve decine di utenti. Gli stessi hanno avviato una raccolta di firme per chiedere il ripristino delle fermate in paese. Il nuovo orario in vigore da domani dovrebbe restare attivo fino a giugno. Ma per settembre si spera di poter ripristinare le fermate come in passato.

a.le.