Reggio ha bisogno di magistrati: "Presto in organico un altro pm"

In tribunale si è insediato da pochi giorni un nuovo giudice, che è stato assegnato alla sezione penale del dibattimento: Francesco Panchieri. Laurea in Giurisprudenza all’Università di Parma, la sua città, il 35enne Panchieri ha alle spalle l’esperienza professionale nel tribunale di Cremona, da lui scelta nel 2019 come prima città in cui esercitare le funzioni di giudice. Nei giorni scorsi il nuovo togato ha già tenuto nei giorni scorsi le prime udienze a Reggio.

Il collega Matteo Gambarati è passato dal dibattimento all’ufficio dei giudici preposti alle indagini preliminari e alle udienze preliminari, dopo aver dato risposta positiva all’interpello per la copertura di questo posto. Un’iniziativa che si è resa necessaria, spiega in un documento il presidente del tribunale Cristina Beretti, facendo riferimento alla pesante mole di attività che grava sulla sezione gip/gup: "Secondo il progetto tabellare vigente, la sezione ‘giudice per le indagini preliminari/giudice per l’udienza preliminare’ soffre della scopertura di due magistrati: ne prevede cinque, ma di fatto attualmente è composta da tre magistrati, del tutto insufficienti - si rimarca - visto il rilevante carico di lavoro che grava sull’ufficio e la presenza effettiva di nove sostituti; a breve prenderà posto il decimo", si annuncia a proposito dell’organico dei magistrati attivi in Procura (a cui si aggiunge il capo Calogero Gaetano Paci).

Con l’arrivo di Gambarati, la sezione gip/gup (che aveva perso all’inizio del 2024 il giudice Dario De Luca, approdato alla Corte d’Appello di Cagliari) salirà di nuovo a quattro magistrati, senza però che sia coperto anche il quinto posto previsto sulla carta. Nel documento si fanno anche i numeri dei procedimenti che i togati tuttora inseriti nella sezione gip/gup stanno affrontando: per Silvia Guareschi, 47 udienze preliminari e 110 fascicoli relativi a riti alternativi da opposizione a decreto penale di condanna, incidenti probatori e opposizioni ad archiviazione; per Andrea Rat, le cifre sono rispettivamente 32 e 80; per Luca Ramponi, quota 55 e 60; al neosubentrato Gambarati andranno intanto tutti i procedimenti per i quali c’è la richiesta di rinvio a giudizio e quelli legati a richieste di rito alternativo da opposizione a decreto penale di condanna in arrivo dal 9 dicembre sino al 31 gennaio 2025. Si evidenzia anche che le pendenze relative alle richieste di archiviazione e di emissione di decreto penale di condanna "sono pressoché azzerate in capo ai tre giudici che finora erano assegnati".