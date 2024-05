Fiducia da parte di giocatori e staff tecnico (peraltro non potrebbe essere altrimenti) scetticismo quando non aperto pessimismo sul fronte della tifoseria e dei media locali. Questi i sentimenti provenienti dalla sponda Reyer nell’imminenza di gara 4 con l’Unahotels.

Neven Spahjia, coach degli orogranata, ne fa una questione soprattutto emozionale: "Abbiamo altri 40 minuti davanti a noi, guarderemo i video e lavoreremo sulle cose da cambiare per vincere la gara. Dobbiamo approcciarci a questa partita con un cuore differente".

Un concetto ribadito anche dal capitano dell’Umana, ed ex Pallacanestro Reggiana, Andrea de Nicolao: "Reggio ha meritato di vincere gara 3, noi dobbiamo rimboccarci le maniche e reagire, ripartendo dall’energia e la voglia che abbiamo messo in campo nell’ultimo quarto. Sappiamo che per vincere al PalaBigi queste due cose sono fondamentali. Andremo in battaglia per quaranta minuti per cercare di conquistare gara 5".

Una chiamata alle armi che assume toni enfatici sul sito web della società veneta che fa appello "allo spirito Reyer al cuore, allo spirito di squadra e al desiderio di ribellarsi. Una vittoria, nella bolgia del PalaBigi, aprirebbe nuovi scenari per il futuro della stagione".

Tra i tifosi, viceversa, prevale lo scetticismo. Già dopo le precedenti partite, compresa la seconda vinta da Kabengele e compagni, le critiche non erano mancate. La sconfitta di giovedì sera in via Guasco le ha rinfocolate. Si lamentano, in particolare "la peggiore prestazione nelle tre gare giocate" la "mancanza di cuore e attaccamento alla maglia" ma soprattutto, le tensioni tra giocatori e allenatore. Non si è arrivati all’aperto scontro verbale tra Tucker e Spahjia, come avvenuto in gara 2, ma il malumore tra i giocatori dopo determinati errori, e certe discussioni in panchina si sono viste pure giovedi. Anche nelle critiche però tra i fans orogranata l’imperativo è uno: "Andiamo a Reggio e sosteniamo i ragazzi fino alla fine: parleremo dopo la partita".

Sulla stampa lagunare la sconfitta in gara 3 è stata sintetizzata in maniera impietosa da "La nuova Venezia" che titola "Che brutta Reyer, va al tappeto e ora è con le spalle al muro", evidenziando che "affonda sotto i colpi di una grande Reggio".

Per poi attaccare coach Spahjia: "Non trova mai le contromisure sui leader di Reggio, e più di un giocatore, comunque, non sembra più seguirlo".

Gabriele Gallo