Reggio in mostra a Digione. Aceto Razzoli e Parmigiano

Ha partecipato anche Reggio Emilia, con le sue eccellenze gastronomiche, alla recente Fiera internazionale e gastronomica di Digione, grazie a uno stand espressamente dedicato, allestito in collaborazione con il Comune di Digione, a cui Reggio è legata da un Patto di gemellaggio da sessant’anni.

Le eccellenze, quali il Parmigiano Reggiano e l’Aceto Balsamico tradizionale di Reggio Emilia, a nome anche dei rispettivi Consorzi, erano presenti l’Acetaia Razzoli e il Caseificio 4 Madonne che, attraverso attività di vendita e degustazioni, hanno fatto conoscere o riscoprire questi prodotti sopraffini, con il plauso dagli esigenti palati di Francia.

Al fine di promuovere e valorizzare il territorio reggiano non solo dal punto di vista gastronomico, ma anche turistico e culturale, nelle stesse giornate la Fiera, che si svolge nella capitale della Borgogna che è anche una delle capitali del vino e della cucina comme il faut, ha visto la partecipazione di Destinazione turistica Emilia, l’ente di promozione turistica dei territori delle provincia di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Questa opportunità rientra nelle azioni di valorizzazione che la città di Digione offre alle sue città gemelle ed è stata sviluppata in sinergia tra l’Amministrazione comunale e Fondazione E35 per la progettazione internazionale. "Le nostre eccellenze – afferma l’assessora a Commercio e attività produttive Mariafrancesca Sidoli - sono state inserite in uno dei contesti fieristici maggiormente significativi del sistema agroalimentare francese: vetrina internazionale, la Fiera internazionale e gastronomica di Digione è un’importante opportunità non solo per i produttori e i Consorzi rappresentati, ma anche per tutto il territorio reggiano grazie alla presenza della nostra Destinazione turistica. Di particolare rilievo sono stati, inoltre, i tirocini professionali per studenti, attivati durante la missione 2022 del Comune di Reggio Emilia a Digione, con l’obiettivo di acquisire competenze specifiche nei settori chiave turistico e commerciale".