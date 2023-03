Reggio inverte il trend: nel 2022 sono nate più imprenditrici della media nazionale

Continua a crescere l’imprenditoria femminile in terra reggiana, in controtendenza con quanto succede a livello nazionale, dove le imprese femminili sono calate di ben 6 mila unità negli ultimi dodici mesi. I dati diffusi dalla Camera di Commercio parlano di un incremento dello 0,5%, nel 2022, del numero delle imprese guidate da donne, che sono così salite a 10.231 unità, mentre il tasso di femminilizzazione del sistema imprenditoriale reggiano è arrivato al 18,6%. La suddivisione per settori è rimasta sostanzialmente invariata, con oltre il 65% delle imprese intestate a donne concentrate in cinque settori di attività: commercio, agricoltura, servizi di alloggio e ristorazione, altre attività dei servizi e manifattura. Le donne sono determinanti soprattutto nelle imprese attive nei servizi rivolti alla persona (43,7% sul totale degli operatori del settore). Anche l’imprenditoria femminile straniera regge bene il momento di crisi: nel 2022, la componente delle imprenditrici immigrate ha guadagnato l’1,4% di unità in più rispetto all’anno precedente. Osservando poi la distribuzione sul territorio, nei primi cinque posti vediamo il Comune di Reggio (3.529 imprese), seguito da Correggio (534), Scandiano (525), Casalgrande (317) e Guastalla (285). Calano invece di tre punti percentuali le imprese giovanili femminili (da 1.083 a 1.050).