Reggio, la grammatica di Rodari e l’educazione

"Un libro d’oro e d’argento. Intorno alla grammatica della fantasia di Gianni Rodari" è presentato stasera alle 18,30 al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, attraverso il dialogo tra l’autrice, la storica Vanessa Roghi, e la linguista Vera Gheno.

Un libro che Vanessa Roghi ha dedicato a Reggio Emilia, la città che tanta parte ha avuto della scrittura del testo di Rodari. "Una serata importante insieme a due amiche di Reggio Emilia, da tempo impegnate sui diritti, sull’educazione e sull’importanza della narrazione dei diversi linguaggi": hanno voluto sottolineare l’assessora all’educazione Raffaella Curioni, il presidente di Reggio Children Cristian Fabbi e la presidente della Fondazione Reggio Children-Centro Malaguzzi Carla Rinaldi.

L’incontro - nella settimana in cui sarebbe caduto il compleanno di Loris Malaguzzi - apre anche una serie di iniziative che celebreranno i 50 anni +1 della "Grammatica della fantasia" di Gianni Rodari.

Nel marzo del 1972 il comune di Reggio Emilia invitava Gianni Rodari a tenere alcune conversazioni con insegnanti di scuola dell’infanzia e delle elementari, ma anche con i genitori e il personale ausiliario della scuola. L’evento era annunciato sui muri della città da un manifesto con su scritto "Incontri con la Fantastica".

Le registrazioni di questi incontri sarebbero diventate, l’anno dopo, il libro "Grammatica della fantasia". Di questa storia e di come questo saggio ci serva ancora oggi, parla appunto "Un libro d’oro e d’argento", appena pubblicato da Sellerio.

"Tutte le anime di Rodari confluiscono nel libro "La Grammatica della fantasia" – dice l’autrice, Vanessa Roghi – compresa quella politica. L’esperienza reggiana diventa per Rodari una specie di specchio dove si riflettono le idee elaborate in una vita, l’incontro con una realtà popolare operativa che rinforza le sue intuizioni. Nel mio libro ho voluto raccontare tutto ciò che sta dietro e intorno a questo testo unico. L’importanza della fantasia e della possibilità di esprimersi in tutti i linguaggi a nostra disposizione. L’idea che tutto il percorso scolastico dovrebbe ispirarsi al modello educativo reggiano da 0 a 6 anni". Insieme a Vanessa Roghi c’è Vera Gheno, che aggiunge: "Ad accomunare Vanessa e me è il grande interesse per l’educazione linguistica democratica. Quello che Vanessa presenta questa sera è un metalibro: un’interessante operazione che ci mette a disposizione uno strumento di comprensione rispetto all’ ‘officina’ che ha reso possibile il testo di Rodari. Credo che questa sera sceglierò il silenzio, interferirò il meno possibile, per lasciare tutto lo spazio a questo libro attraverso le parole di Vanessa".

L'evento è a ingresso gratuito su prenotazione.

Stella Bonfrisco