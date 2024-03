Reggio negli scatti di Berengo Gardin: "Il progetto: acquisto collettivo"

di Lara Maria Ferrari

Reggio colta dall’obiettivo di uno dei più grandi fotografi italiani. Un nucleo di fotografie di Gianni Berengo Gardin che ritraggono la nostra città, ai tempi in cui era fotoreporter per le riviste, diventano oggetto di una campagna promossa dall’associazione Il Teatro dei Quartieri, con l’obiettivo finale di donarle alla Fototeca della biblioteca Panizzi e metterle a disposizione per progetti di ricerca ed esposizioni. ‘Compra l’arte per non metterla da parte’ è il titolo dell’iniziativa che mira a coinvolgere la cittadinanza in un acquisto collettivo di scatti inediti del grande fotografo.

"Nel dicembre 1984 Berengo Gardin era a Reggio Emilia, inviato dal capo redattore di Epoca, per fotografare la comunità Sinta riunita al Campovolo – racconta Lorenza Franzoni di Teatro dei Quartieri –. Questo qualche settimana prima che le scuole chiudessero per la storica nevicata del gennaio ’85, che avrebbe portato al Campovolo gli sciatori. Il 15 febbraio uscì su Epoca l’articolo di Guido Mattioni ‘Cinquecento anni di solitudine’, con foto di Sinti di Reggio e Trento, e dei Rom di Pieve di Sacco (Pd). Non è un caso che la rivista si sia rivolta a Berengo Gardin che, sempre attento alle marginalità, ha realizzato reportage sui rom a Firenze e a Palermo che sono diventati libri importanti, così come ‘Morire di classe’ sulla condizione manicomiale, un lavoro fondamentale del 1969 condiviso con Carla Cerati e i coniugi Basaglia, introvabile e recentemente ripubblicato". Franzoni venne a scoprire queste fotografie per caso, qualche anno fa, e con l’associazione ha preso contatti con il fotografo, che ha dato il proprio assenso all’iter dell’acquisizione. "I Sinti prima di diventare giostrai vivevano di commercio al minuto nelle campagne della provincia e la notte trovavano riparo dai contadini – continua Franzoni –, poi si esibivano nelle fiere come musici e saltimbanchi. Quando passavano in città si fermavano in via Roma a far festa con il popolo giusto".

Il Teatro dei Quartieri ha letto, nell’autobiografia del fotografo, della sua esperienza in città, lo ha contattato e ha potuto vedere i provini degli oltre 1700 scatti fatti non solo al Campovolo, perché Berengo Gardin seguiva i Sinti anche nella loro vita quotidiana. "Le fotografie sono documenti tanto densi quanto efficaci – prosegue l’associazione –. L’8 aprile entreranno nell’esposizione ‘Divas par Divas’ all’Assemblea Regionale di Bologna, insieme agli scatti di Fabrizio Cicconi e Federica Troisi e all’intervista a Berengo Gardin filmata da Alessandro Scillitani". Per l’occasione la Regione realizzerà tre cataloghi, con testi dell’antropologa Paola Trevisan. Di Berengo Gardin anche le immagini della ‘baracca delle feste’, che ogni anno i sinti costruiscono per festeggiare insieme il Natale, e le fotografie della segnaletica del Villaggio Barbara Richter, dove don Alberto Altana aveva dato loro un terreno su cui sostare. "Nei provini abbiamo individuato la foto di un partigiano Sinto, utile al progetto ‘Encyclopaedia of Nazi Genocide of Sinti and Roma’, diretto da Karola Fings dell’Università di Heidelberg che l’ha acquisita", aggiungono. L’associazione reggiana, presso cui si trovano le immagini, s’impegna a raccogliere i fondi per l’acquisto, partecipando a diverse iniziative e rilasciando un attestato tascabile che certificherà la comproprietà, inoltre organizza per il 24 marzo il pranzo ‘Mangia a Gagio!’ al circolo Arci Cucine del Popolo a Massenzatico. "Per l’occasione stiamo realizzando un catalogo, a nostra cura", conclude Franzoni. ð 339.6215653.