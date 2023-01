Reggio nel Settecento: la città che ha dato vita a quella di oggi

Il secolo dei Lumi vide, anche nella piccola Reggio, importanti novità. Il dispotismo illuminato degli Estensi Francesco III (1737-1780) e Ercole III (1780-’96) iniziò un periodo di cambiamenti: sociali (Codice Estense, il Magistrato per il Commercio) urbanistiche (lo stradone con ponte verso Rivalta o il riordino degli edifici e la regimazione degli ordini religiosi…) e amministrative.

Far star bene i sudditi, era la nuova parola d’ordine dei Principi regnanti, anche per gestirne meglio umori e pretese; da noi come in Europa.

Di Reggio, in quel periodo, un’interessante descrizione ci è lasciata da Gian Niccolò Catellani per i seminaristi del tempo (1731). Ora riproposta per Antiche Porte editrice col titolo Reggio nel Settecento (p. 106, €12). Il libro ci guida nella futura culla del Tricolore del secolo XVIII, descrivendo il territorio reggiano in modo generale, ma con curiosi particolari e chicche storiche che incuriosiscono il lettore moderno.

Le sue pagine raccontano la città di quell’ inizio di secolo offrendoci l’opportunità di conoscerla, anche, con la scusa di per smaltire pranzi e cenoni, passeggiando per strade e piazze del centro...

"Vi sono buone terre, castelli e città molto nobili. Il paese che da per tutto è abitato da numeroso popolo è bello e dilettevole con ameni colli a mezzodì, tutto ben coltivato e fruttifero. L’aria v’è assai temperata, i cibi delicati e la terra fertile, massime nel piano: in grano, legumi erbaggio e frutti d’ogni sorte squisiti; e principalmente copioso d’uve tanto vermiglie quanto bianche che senza giattanza possono paragonarsi alle migliori d’Italia; specialmente quelle di Correggio, San Martino e Sassuolo con altri luoghi nelle colline del Reggiano e Modanese, nodrisce gran quantità di bestiami d’ogni spezie per i suoi pascoli irrigati da’ fiumi e canali. Vi si nodrisce gran quantità di vermi da seta. V’è inoltre buon canape ed ottima argilla per stoviglie o vasi di terra cotta. 13 La maggior rendita delle montagne consiste in pecore e capre, nelle castagne ed altra frutta e legna per i boschi abbondanti ancora d’ogni cacciagione. In somma somministra con abbondanza quanto è necessario al vivere umano ed anche a delizia", così si legge nella prima parte della Memoria del Catellani, che paragona Reggio ad una pelle di animale distesa.

Pochi decenni dopo, la Rivoluzione francese che vide nascere, effimera e orgogliosa la Repubblica Reggiana, la Bandiera e il periodo napoleonico, la Restaurazione e il Risorgimento, introdussero per quei tempi cambiamenti socio economici e territoriali, categorici e molto rapidi, che il buon don Gianni neanche poteva immaginare.