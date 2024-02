Reggio non dimentica il bimbo ucraino Mykola, morto a soli due anni

Morte del bimbo ucraino Mykola Litvin, scomparso a soli due anni per una malattia rarissima: Reggio non dimentica e rende omaggio alla sua memoria con delle celebrazioni. A Reggio, domattina alle 10.30, nella camera ardente dell’arcispedale Santa Maria Nuova, sarà celebrata la messa con il rito ortodosso dal sacerdote ucraino Dmytro Yurji.

Il 3 marzo invece, a Bibbiano, nella parrocchia di Santa Maria Assunta, alle 10 messa cattolica con don Darmetko Wojciech. Non fiori ma opere di bene per il reparto di pediatria di Reggio, in memoria di Mykola. Il cuore del piccolo ha smesso di battere proprio nei giorni del secondo anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina. Mykola dalla nascita era affetto da una patologia rarissima, la sindrome di Menkes, che comporta un grave difetto dell’assorbimento del rame nel tratto intestinale. La malattia si manifesta in genere nei primi due mesi di vita. Il suo caso è stato il primo in Ucraina. Era arrivato in Italia con la mamma, la sorellina e la nonna, per ricevere le cure più adeguate: si sperava in un miracolo, ma purtroppo il bimbo non ce l’ha fatta. La famiglia è stata aiutata da Giangiacomo Papotti, dal farmacista Marco Ternelli, dal dottor Carlo Fusco e tanti altri.