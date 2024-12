Reggio piange Sergio Veneziani. Fu direttore generale dell’Agac e braccio destro di Campioli

Ha destato vasto cordoglio la scomparsa di Sergio Veneziani, fra gli artefici della metanizzazione della nostra città e direttore generale dell’allora Agac dal 1974, anno della sua fondazione, al 1990; prima ancora, il manager ricoprì gli incarichi di segretario amministrativo e poi direttore dell’Azienda Municipalizzata Gas (Amg) dal 1962 al 1973 con poi confluì in Agac. Veneziani fu uno stretto collaboratore del sindaco Cesare Campioli, che gli affidò fra l’altro lo studio e il percorso che porterà all’assetto con controllo pubblico del servizio per la diffusione del Metano a Reggio Emilia. Sotto la gestione di Veneziani nacque anche la gestione del teleriscaldamento e la gestione del ciclo idrico integrato, realizzata per tutta la provincia di Reggio Emilia a partire dal 1975, anticipo sulla legge Galli.

"Desidero esprimere - dice il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari - il mio cordoglio personale e dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Sergio Veneziani. Manager di ampia e lunga esperienza, dal carattere deciso, Veneziani operò anche in altri comuni e regioni per lo sviluppo della metanizzazione, oltre che in organismi federativi di settore; era pienamente consapevole dell’interesse pubblico nella gestione delle risorse e dei servizi, che dovevano perciò basarsi sull’equità e la massima accessibilità possibile da parte dei cittadini. Reggio Emilia negli anni ha fatto tesoro di queste idee e lo farà nel futuro".

Cesare Corbelli