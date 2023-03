Reggio prima in tutta Italia per il peso dell’artigianato: lo è più di un’impresa su tre

Il 37,6% delle attività reggiane sono artigiane: la nostra Provincia ha il dato più alto in tutta Italia. È quanto emerge dallo studio di Lapam Confartigianato. Nel 2022, su 1.377 iscrizioni il 40% è di imprese di artigianato e in tutto sono 38mila i lavoratori in quel settore. Il 71% in realtà con meno di 9 dipendenti, 26% in altre tra i 10 e 49 lavoratori. Rispetto al 2012 il numero di aziende artigiane si è ridotto da 20.704 a 18.541. 9.189 lavorano nell’edilizia e installazione di impianti, 700 nell’autotrasporto, 675 nell’autoriparazione. "Questo fa capire l’importanza dell’artigianato - ha specificato Gilberto Luppi, presidente generale Lapam Confartigianato - e del mestiere che il settore trasmette ai giovani"