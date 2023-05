Reggio rafforza l’amicizia con Pemba "Presto i lavori per costruire un asilo"

Reggio rafforza il suo rapporto di solidarietà e cooperazione con Pemba, in Mozambico, dove in questi giorni è in ‘missione’ l’assessore al welfare Daniele Marchi. È stata l’occasione per fare il punto sui progetti in essere del programma ‘MaisPemba’, realizzato da Fondazione E35 e finanziato dall’Unione Europea con 3,8 milioni di euro, di cui un milione di investimenti per infrastrutture pubbliche.

"A Pemba – spiega Marchi – non abbiamo solamente un progetto, ma un’intera unità operativa di più di 20 persone con sedi, mezzi, equipaggiamento vario, coordinati da Stefano Cigarini, dipendente di Fondazione E35 e responsabile della gestione dell’organizzazione e del coordinamento dei progetti in Mozambico. Un team che lavora a stretto contatto con l’Amministrazione comunale e regionale. Le relazioni istituzionali tra le due città, Reggio Emilia e Pemba, sono fondamentali perché l’azione di Fondazione E35 si affianca in maniera rilevante a quella delle diverse Ong presenti. Il contesto locale e internazionale sono fortemente mutati nel tempo. Il Mozambico, terra ricca di minerali e gas, rischia di subire tutte le conseguenze negative del capitalismo ‘estrattivo’ più aggressivo e degli equilibri geopolitici conseguenti. Tanto la guerra nel nord del Paese quanto l’astensione di Maputo alla risoluzione Onu di condanna alla guerra della Russia, ne sono un esempio. È necessario quindi trovare ragioni e argomenti contemporanei per rinnovare questa amicizia tra città".

A Pemba è stata inaugurata la nuova sede dei servizi di Pianificazione territoriale del Municipio grazie ad un investimento di 60.000 euro tramite il progetto. La stesura dell’equivalente di un Piano urbanistico generale è uno degli obiettivi, a cui sta lavorando un team congiunto di tecnici di Fondazione E35, del Comune di Reggio e del Municipio di Pemba. Sono state avviate le procedure per l’aggiudicazione dei lavori (100.000 euro) per la realizzazione, secondo il Reggio Approach e in collaborazione con Reggio Children e Unimore, della prima Scuola d’infanzia municipale del Mozambico a Chuiba, uno dei quartieri periferici di Pemba, che sta accogliendo anche 10.000 rifugiati interni, vittime del conflitto in corso nella Provincia di Cabo Delgado, dove Reggio ha già costruito una maternità e dove è molto forte anche il supporto alla scuola primaria locale.